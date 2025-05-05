2 milyon 150 bin lira değerindeki hırsızlık malı ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından son 1 haftada yapılan çalışmalar sonucunda;

6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 166 adet fişek, 2 adet kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 12 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve bu şahıslardan 3’ü tutuklandı. 3 adet çalıntı oto, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 2 milyon 150 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonların sonucunda ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 271 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 97 şahıs yakalanırken, 70 şahıs tutuklandı ve para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 27 şahıs serbest kaldı. Ayrıca ifadeye yönelik aranması bulunan 145 şahıs yakalanırken 1 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 86 şahsa tebligat düzenlendi.