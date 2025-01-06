1 haftada 204 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 190 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 204 aranan şahıs yakalandı.

1 haftada 204 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca, 163 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 4 şahıs tutuklandı. Hırsızlık malı olan 450 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilip, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen; 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 3 şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplamda 73 bin 976 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 190 yıl 23 gün kesinleşmiş hapis cezası 204 aranan şahıs yakalanıp, 79 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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