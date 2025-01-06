Başkan Erdal Altun: 'Adalet Temelli Siyasetle Halkın Umutlarını Yeşerteceğiz'

"FAKİR FUKARA EDEBİYATIYLA GELENLER, BUGÜN HALKI AÇ BIRAKTI"

Başkan Altun, hükümetin asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarını eleştirerek şunları söyledi:

“Fakir fukara, garip gureba edebiyatıyla iktidara gelenler, bugün halkı yoksulluğa mahkûm etti. Asgari ücret 22.104 TL olarak açıklandı. Çıkıp bu rakamla övünenler ‘Çatladı, patladı’ diyerek halkın aklıyla alay ediyor. Nereden nereye? Hayaldi, hayal kırıklığı oldu. Halkımız aç, bu düzen değişmeli. SEÇİM ŞART!”

"MEMUR VE EMEKLİLER ARTIK YOKSUL"

Başkan Altun, memur ve emeklilere yapılan zamların enflasyon karşısında hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti:

“En düşük memur maaşı 43 bin 726 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 19 bin 617 TL’ye yükseltildi. Ama TÜİK’in %47 olarak açıkladığı enflasyonun reel piyasada %90 olduğu bir ülkede, memura verilen %11,55 zamla ne ödenecek? Elektrik, doğalgaz, kiralar, mutfak masrafları… Maaş dışında her şeye %50, %100 zam gelirken, bu kuş kadar zamla memurun hali içler acısı. Memurun üzerine adeta ölü toprağı serildi; memur artık yoksul.”

"EKONOMİK GERÇEKLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Başkan Altun, hükümete yakın medya organlarının ekonomik sıkıntıları gizlemeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Halkımızı pembe bir tabloya inandırmaya çalışan iktidar yanlısı medya, vatandaşın alım gücünün her gün nasıl eridiğini gizleyemez. Market fiyatları, faturalardaki artışlar, mutfaktaki yangın her şeyin göstergesi. İnsanlarımız evine ekmek götüremez halde. Bu ekonomik tabloyu değiştirmek için acil seçim şart.”

"ADALET HERKESE LAZIM"

Saadet Partisi’nin siyaset anlayışını adalet temelli bir yaklaşımla yeniden inşa ettiğini vurgulayan Altun, şunları söyledi:

“Adalet, toplumsal düzenin temel taşıdır. Biz Saadet Partisi olarak, ‘Adalet Şemsiyesi’ açtık ve tüm politikalarımızı bu şemsiyenin altına yerleştirdik. Adil bir vergi sistemi, eğitimde fırsat eşitliği, sağlık hizmetlerine erişim ve güçlü bir tarım ekonomisi bu anlayışın bir parçasıdır. Bugün hükümet, insanları haklı olup olmadıklarına değil, hangi partiye mensup olduklarına göre değerlendiriyor. Bu adaletsiz düzeni değiştirmek için çalışıyoruz.”

"HALKIMIZIN UMUTLARINI YEŞERTECEĞİZ"

Başkan Altun, Saadet Partisi’nin "Yeni Nesil Siyaset" anlayışıyla halkın umutsuzluğunu kırmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün halkımız, geleceğe dair umutlarını kaybetmiş durumda. Saadet Partisi olarak, halkın umutsuzluğunu sona erdirmek için buradayız. Adil bir yönetim anlayışıyla insanlarımızın refahını ve huzurunu sağlayacağız. Yeni Nesil Siyaset ile kutuplaşmayı sona erdirerek toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağız. Bu, halkımızın hak ettiği bir düzen için atılmış en güçlü adımdır.”

"HALK AÇ, ÇÖZÜM ADALET TEMELLİ SİYASET"

Başkan Altun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çocuklarına beslenme çantası koyamayan aileler, pazardan meyve alamayan emekliler, öğrencilerine harçlık veremeyen anneler… Bu tablo, adaletsiz ekonomik düzenin eseridir. Saadet Partisi olarak, halkımızın bu çaresizliğini sona erdirmek için çalışıyoruz. Halkın refahını artırmak, adalet ve huzuru sağlamak için Yeni Nesil Siyaset anlayışıyla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”