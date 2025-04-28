1 haftada 341 aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyon neticesinde 341 şahıs yakalanırken, 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan operasyonlarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek ele geçirildi.
Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 16 hırsızlık şüphelisi yakalanırken bu şahıslardan 2’si tutuklandı.
Ayrıca 1 adet çalıntı tır dorsesi, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 620 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilip tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.
Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.
Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 266 yıl 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 87 şahıs, ifadeye yönelik hakkında aranması bulunan 165 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 89 şahıs ile birlikte toplam 341 şahıs yakalanırken, 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.