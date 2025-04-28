1 haftada 341 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de asayiş ekipleri tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen aranan şahıslara yönelik operasyon neticesinde 341 şahıs yakalanırken, 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

1 haftada 341 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan operasyonlarda; 7 adet ruhsatsız tabanca,  5 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek ele geçirildi. 

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 16 hırsızlık şüphelisi yakalanırken bu şahıslardan 2’si tutuklandı.

Ayrıca 1 adet çalıntı tır dorsesi, 3 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 620 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirilip tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Kumar oynatıldığı tespit edilen; 1 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda ise toplam 266 yıl 5 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 87 şahıs, ifadeye yönelik hakkında aranması bulunan 165 şahıs,  yoklama kaçağı / bakaya olan 89 şahıs ile birlikte toplam 341 şahıs yakalanırken, 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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