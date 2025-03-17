1 haftada hapis cezası bulunan 253 şahıs yakalandı
Kayseri'de asayiş ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda aranan şahıslar kapsamında da toplam 192 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 253 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 152 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya 93 şahıs olmak üzere toplam 498 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 24 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 30 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve bu şahıslardan 17’si tutuklandı.
2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 150 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen; 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 4 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.
Aranan şahıslar kapsamında da toplam 192 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 253 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 152 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya 93 şahıs olmak üzere toplam 498 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.