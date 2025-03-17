1 haftada hapis cezası bulunan 253 şahıs yakalandı

Kayseri'de asayiş ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyonda aranan şahıslar kapsamında da toplam 192 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 253 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 152 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya 93 şahıs olmak üzere toplam 498 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

1 haftada hapis cezası bulunan 253 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 1 hafta boyunca yapılan çalışmalar neticesinde;  6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında;  4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek,  7 adet kurusıkı tabanca, 54 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen;  24 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı,  30 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve bu şahıslardan 17’si tutuklandı.

2 adet çalıntı motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 150 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen; 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 4 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslar kapsamında da toplam 192 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 253 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 152 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya 93 şahıs olmak üzere toplam 498 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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