Narkotikten operasyon: 18 şahıs tutuklandı
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 18 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; toplam 3 kilogram 148,56 gram narkotik madde, 22 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 26 operasyon kapsamında 45 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.