Narkotikten operasyon: 18 şahıs tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 18 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotikten operasyon: 18 şahıs tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; toplam 3 kilogram 148,56 gram narkotik madde, 22 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplamda 26 operasyon kapsamında 45 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, 18 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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