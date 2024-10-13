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  • 1 kişinin öldüğü yan bakma kavgasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı

1 kişinin öldüğü yan bakma kavgasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

1 kişinin öldüğü yan bakma kavgasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden 1'i tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada 20 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22) bıçaklandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.’yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.E.Ü. (18), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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