Milletvekili Akar: 'Dijital vatana hakim olmamız lazım'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Dijital Dünya için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “ Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı akademik çalışmalar yapıyoruz. Bazı makalelerin yazılması konusunda gayretlerimiz ve çalışmalarımız var. Bu çalışmalar sırasında gündeme gelen konulardan biri de ‘Dijital Vatan’ meselesi oldu. Bizim ana vatanımız var, gök gatanımız var, mavi vatanımız var, yavru vatanımız var ve bir de dijital datanımız var. Dijital vatan dediğimiz şey bir ortam. Bu ortama hakim olmamız lazım. Elektromanyatik neşriyatı, interneti, telsiz gibi dijital konular olsun hepsine hakim olmamız lazım. Nitekim burada siber saldırılar oluyor bunlar dahil tamamını kapsayacak şekilde bir bütün halinde orada ki dijital ortama hakim olmamız lazım. Eğer ki orada ki ortama hakim olmazsak ve bununla ilgili tedbirleri almazsak ciddi şekilde bize ileride büyük bir fatura çıkartacak. Biraz önce bahsettiğiniz ‘Siyonazi’, Netenyahu ve ekibinin yaptığı katliamlar, soykırım çerçevesinde eylemler ayrıca bildiğiniz gibi telsizleri patlattılar. Dolayısıyla Dijital Vatanı korumanın çok daha önemli olduğunu bir kez daha göz önüne serdiler. Biz bütün konularda, Dijital Dünya’da ne var ne yok bizimle ve ülkemizle alakalı herşeye hakim olmamız lazım. Buda bilgi demektir, teknoloji demektir, yatırım ve üretim demektir. Hem kafa yoracağız, hem de bunlarla ilgili yapmamız gereken donanım ne ise bunların üretilmesine gayret göstereceğiz. Elde ettiğimiz yazılımı ve donanımı çok uygun şekilde kullanmamız lazım. Nasıl ki kara savaş araçlarını, deniz savaş araçlarını, hava savaş araçlarını kullanıyorsak, dijitalide aynı şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin selameti bakımından “ şeklinde konuştu.

Milletvekili Akar'dan Savunma Sanayi açıklaması : " Cin şişeden çıktı "

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “ Kimsenin savunma sanayisi konusunda tereddütü olmasın, cin şişeden çıktı. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve desteğiyle bu konuda ki imkanlarla ve fırsatlarla mühendislerimiz, çalışan işçilerimiz, ustalarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor“ dedi.

Her türlü savaşa karşı silahlı kuvvetlerin hazırlıklı olmasını ve savunma sanayisinin çok daha üst düzey gelişmesini belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “ Biraz önce yaşları 60-70 civarında olan arkadaşlarımız vardı ve bir toplantı gerçekleştirdik. Onlara askerlik yaptınız mı şeklinde bir soru yönelttim ve yaptıklarını söylediler. Ne taşıdıklarını sordum tabanca ve tüfekler dahil hepsi yabancılara ait. Şimdi Allah’a çok şükür bütün hafif silahlarımız, gemilerimiz, uçaklarımızı, helikopterlerimizi, ihalarımızı, sihalarımızı, topçu silahlarımızı ve her türlü elektrik-elektronik malzemeyi üretir hale geldik. Mehmetçiğin ihtiyacı olan her türlü malzemenin yüzde 80 oranla kendimiz karşılıyoruz. Teknoloji gerektiren konular ve çok daha derin konular var geliştirmemiz açısından. Geleceğe yönelik olarak rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki ‘ Cin şişeden çıktı’. Kimsenin savunma sanayisi konusunda tereddütü olmasın. Cumhurbaşkanımızın talimatları, desteğiyle ve bu konuda ki imkanlarla ve fırsatlarla mühendislerimiz, çalışan işçilerimiz, ustalarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın ve bekanın şakası yok. Devletin iki temel amacından biri beka diğeri refahtır. Şuanda Siyonazi Netenyahu ve ekibinin yaptıklarını görelim. Gazzede, Batı Şeriada ve Lübnana güneyde yaptıklarının manası ve Suriye’de yaptıkları operasyonlar, her an bizi de etkileyebileceği kesin ve açık delilidir. Bizim savaşa hazır olmak mecburiyetimiz var. Parasını vermemize rağmen alamadığımız malzemeler var. Bu konuda silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını tehlikeye atmamak için, bizim mutlaka bu konularda yatırımlarımızı yapmamız lazım. Ve olabildiğince bulunduğumuz seviyenin çok daha üstünü hedeflememiz lazım “ şeklinde konuştu.