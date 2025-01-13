1 milyon 803 bin 600 dal makaron ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde 1 milyon 803 bin 600 dal makaron, bin 688 paket kaçak sigara, 250 gram kaçak tütün, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 1 milyon 803 bin 600 dal makaron, bin 688 paket kaçak sigara, 250 gram kaçak tütün, 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan toplam 9 olay kapsamında 12 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. Aranan şahıslar kapsamında 16 şahıs yakalandı.