TEM'den 1 haftalık operasyon 10 gözaltı

Kayseri'de TEM ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmalar neticesinde toplam 10 şahıs yakalandı

TEM'den 1 haftalık operasyon 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Sol terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 1 şahıs, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

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