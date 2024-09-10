'10 bini aşkın gencimizi sporla buluşturduk'

MÜSİAD ERVA 2’nci Spor Okulu Açılışı sonrası açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “10 binden fazla gencimizi spora kazandırdık, ERVA Spor Okulları’nda yalnızca sportif faaliyetlerde bulunmayız, aynı zamanda değerlerimizin yaşatılması konusunda yoğun çaba sarf ederiz. Projemizin bütün ülkeye örnek olacak kısmı ise okullarımızın sorumluluklarının ve takibinin, okulu açan kurum veya kuruluşa ait olmasıdır. Bunun yanı sıra çok hızlı bir şekilde ilerlemenin bir handikap olabileceğini de hesaba katarak 50’inci okulumuzun açılışından sonra biraz duraklamayı düşünüyoruz. Bir noktada antrenör ve öğrenci sayısını organize etmemiz, takip edebilmemiz açısından kapasitemizi sınırlamamız gerekiyor” dedi.

‘Her Mahalleye Bir Spor Okulu’ hedefiyle Kayseri Valiliği tarafından bir yıl önce başlatılan ‘ERVA Spor Okulları’ Projesi’nin 40’ıncı okulu olan MÜSİAD ERVA Spor Okulu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ilçe kaymakamları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, il müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, 10 bini aşkın genci spora kazandırmanın gururu yaşadıklarını ifade ederek “ERVA Spor Okulları’nda yalnızca sportif faaliyetlerde bulunmayız, aynı zamanda değerlerimizin yaşatılması konusunda yoğun çaba sarf ederiz. ERVA Spor Okulları’nda aynı zamanda Türk Tarihi dersi de verilmektedir. Projemizin bütün ülkeye örnek olacak kısmı ise okullarımızın sorumluluklarının ve takibinin, okulu açan kurum veya kuruluşa ait olmasıdır. Dolayısıyla ERVA Projesi’ni iyi bir şekilde idrak etmemiz gereklidir. Bunun yanı sıra çok hızlı bir şekilde ilerlemenin bir handikap olabileceğini de hesaba katarak 50’inci okulumuzun açılışından sonra biraz duraklamayı düşünüyoruz. Bir noktada antrenör ve öğrenci sayısını organize etmemiz, takip edebilmemiz açısından kapasitemizi sınırlamamız gerekiyor. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, ilerleyen süreçlerde çok güzel sonuçlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.