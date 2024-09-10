40. ERVA, MÜSİAD tarafından açıldı

‘Her Mahalleye Bir Spor Okulu’ hedefiyle Kayseri Valiliği tarafından bir yıl önce başlatılan ‘ERVA Spor Okulları’ Projesi’nin 40’ıncı okulu olan MÜSİAD ERVA Spor Okulu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, ilçe kaymakamları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, il müdürleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

ERVA Projesi’nin başlangıcından itibaren MÜSİAD yönetiminin tam destek verdiğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “’Her gencimizin yanında olacağız. Sportif faaliyetlerde bulunmamızın yanı sıra değerlerimizi de yaşatacağız, hep beraber Türk bayrağını dalgalandıracağız. Olimpiyatlarda, turnuvalarda madalyalar kazanacağız’ dedik ve bir yılın sonunda 40’ıncı ERVA spor okulumuzun açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu projenin başında bizlere inananların en başında da MÜSİAD geliyordu, emeği geçen herkesi tekrardan tebrik ediyorum. Yolun başındayken ‘Sizlerden madalya beklemiyorum, yeter ki spor salonlarını terk etmeyin’ demiştim. İfademi değiştiriyorum, artık madalya da istiyorum. Bir Türk gencinin en büyük gururu, spor müsabakalarında ülkesinin bayrağını en üst sıralarda dalgalandırmaktır. Bayrağımızı en üst sıralarda dalgalandırmanın, İstiklal Marşımızı dünyanın her yerinde okutmamızın vakti gelmiştir” dedi.

Milletvekili Bayar Özsoy da 40’ıncı okulun açılışında emeği geçen MÜSİAD Yönetim Kurulu’na ve Başkan Akmermer’e teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise 10 bini aşkın lisanslı ERVA sporcusuyla birlikte büyük bir potansiyel oluştuğunu dile getirerek “İkinci okulunu açmış olduğumuz MÜSİAD ERVA Spor Okulu adına da MÜSİAD başkanımıza teşekkür ediyoruz. Başta voleybol, futsal ve badminton olmak üzere sportif faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

MÜSİAD’ın yanı sıra Kayseri’nin bütün kurum ve kuruluşlarının projeye olan katkısının yadsınamaz olduğunu ifade eden Başkan Ferhat Akmermer, “Bizler, bu projeye en baştan inandık. İlk açtığımız okuldaki futbol ve masa tenisi branşlarımızın üzerine şimdi de badminton, futsal ve voleybolu da ekleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.