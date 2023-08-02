10 Top Pool Bilardo Turnuvası tamamlandı

Kayseri’de 10 Top Pool Bilardo İl Birinciliği Turnuvası tamamlandı.

Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 10 Top Pool Bilardo İl Birinciliği turnuvası 32 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Müsabakalarda 1. Alper Mert, 2. Mehmet Şahin, 3. Kadircan Kaymakçı ve 4. Mustafa Efe İlhan oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.