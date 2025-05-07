10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 yıldır firari olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda aranan şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Y.K. (36) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.