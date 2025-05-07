  • Haberler
  • Asayiş
  • 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 yıldır firari olan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda aranan şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Y.K. (36) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan Böcek Oteli Projes
Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndan Böcek Oteli Projes
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Başkan Büyükkılıç: 'Trafikte uyduğumuz her kural, bir hayat demektir'
Kayseri'de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Kayseri’de Hüsn-i Hat Sanatına İlgi Artıyor: 160 Eserle Sergi Açıldı
Simülasyon gerçeği aratmıyor: 'Emniyet kemeri hayat kurtarır'
Simülasyon gerçeği aratmıyor: “Emniyet kemeri hayat kurtarır”
Vali Çiçek: 'Evlatlarımızı trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz'
Vali Çiçek: “Evlatlarımızı trafik kazalarında kurban vermeyeceğiz”
Başkan Büyükkılıç, Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu
Başkan Büyükkılıç, Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!