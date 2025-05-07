Jandarma yol kontrolünde bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi
Kayseri'de Jandarma ekipleri yol kontrol devriyesi esnasında durdurduğu tırda 140 karton (bin 400 paket) muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri-Malatya yolu üzerinde yol kontrol devriyesi çalışmaları esnasında kimlik sorgusu için durdurulan N.K. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde; 140 karton (bin 400 paket) muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.