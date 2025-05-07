Jandarma yol kontrolünde bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri-Malatya yolu üzerinde yol kontrol devriyesi çalışmaları esnasında kimlik sorgusu için durdurulan N.K. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde; 140 karton (bin 400 paket) muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.