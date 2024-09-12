1000 metre yüksekten yerin 50 metre altını tarayabilen yerli dron üretildi

Yerli ve milli imkanlar ile üretilen Proton Elic BNR Kop-50 tipi dron, yerden bin metre yüksekte uçarak, yerin 50 metre altına kadar arama ve tarama yapabilecek.

Proton Elic BNR Kop-50 tipi dron, Nevşehir’in Göreme beldesinde test uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. Dronun test uçuşunda aynı zamanda Kapadokya bölgesinin bir bölümü de havadan taranmış oldu. Dron üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Remzi Başbuğ yaptığı açıklamada, “Dron üretimi dünyanın birçok yerinde yapılmaktadır. Fakat ülkemizde yerli ve milli dron üretimi bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Biz bunu bir ilk olarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de, hatta dünyada tek olarak havadan yer altı görüntüleme, arama, tarama faaliyetlerinde kullanılabilen dron olarak Nevşehir’de ve Avanos’taki fabrikamızda gerçekleşecektir. Öncelikle cihazımızın üzerinde bulunan görüntüleme aparatı yerli ve millidir. Manyetik radar ve termal sensörler vardır. Bugün burada yerli ve milli ürettiğimiz dron ve havadan yer altı yönetimi cihazımızın sunumu ve testini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha sonraki hedefimiz ise iki ila dört kişiyi taşıyan dronlar üretip, başta turizme, emniyet güçlerine, kolluk güçlerine ve birçok alanda kullanılmak üzere tahsis etmiş olacağız. Cihazımızın imkan ve kabiliyetleri yer altında gömülü bulunan oda, tünel, boşluk, sığınaklar, gömülü metal veya metal olmayan ametaller, ormanlık alanda kayıp şahıslar veya terör amaçlı şahısların tespitinde kullanmaktadır. Yer altı görüntüleme özelliğinin yanı sıra yangın söndürme faaliyetlerinde yangın bombası dediğimiz su bombaları atabilmekte veya fırlatabilmektedir. Diğer yandan tarım sulama alanlarında veya tarım alanlarındaki analiz ve ölçümlerde de dronumuz kullanılabilmektedir. Kargo ve taşımacılık hususunda da şu andaki imkânlarla 50 kilogramı taşıyabilir ve yavaş bir şekilde hedefe götürüp bırakabilmektedir” ifadelerini kullandı.