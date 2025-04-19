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  • 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara ceza uygulanacak

112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara ceza uygulanacak

112 Acil Çağrı Merkezi'ni amacı dışında arayanlara bin 500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15 bin TL para cezası uygulanacak.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbar yapanlara ceza uygulanacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yönelik asılsız ihbarlara ilişkin yeni düzenlemeleri gündeme almayı planlıyor. Hazırlanan kanun teklifinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni amacı dışında veya gereksiz yere arayanlara bin 500 TL idari para cezası kesilecek öte yandan yapılan asılsız aramalar sağlık ekipleri, itfaiye, polis ya da diğer acil müdahale birimlerinin sahaya yönlendirilmesine neden olursa itfaiye, polis ya da diğer acil müdahale birimlerinin sahaya yönlendirilmesine neden olursa, ceza 15 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Haber Merkezi

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