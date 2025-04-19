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İleri mitral kapak yetmezliği olan 9 Yaşındaki Mina, sağlığına kavuştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından, 9 yaşında ileri mitral kapak yetmezliği olan Toprak Mina'ya uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemi ile sağlığına kavuştu.

İleri mitral kapak yetmezliği olan 9 Yaşındaki Mina, sağlığına kavuştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi AD. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından, 9 yaşında ileri mitral kapak yetmezliği olan Toprak Mina’ya uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemi ile sağlığına kavuştu.  Doç. Dr. Rifat Özmen, “Toprak Mina isimli 9 yaşındaki hastamız bize Erciyes Üniversitesi çocuk kardiyoloji bilim dalı tarafından konsülte edildi. Hastamızın mitral kapağında geçirilmiş enfeksiyona ve kapak prolapsusuna bağlı ileri mitral kapak yetmezliğinin olması üzerine ameliyat kararı verdik. İlerleyen süreçte hastamız ameliyat hazırlıkları için yatırıldı. Mitral kapak yetmezliği için öncelikli olarak kapağın tamir edilmesi planlandı.” dedi.

Öte yandan ameliyat sürecinden söz eden  Doç. Dr. Rifat Özmen, “Ameliyat sırasında mitral kapağın arka yaprakçığında enfeksiyona bağlı perforasyon olarak adlandırılan delinmiş olan bir alan olduğu saptandı ve bu alan - trianguler rezeksiyonla çıkarıldı. Kesilmiş olan bölüm karşılıklı olarak dikildi.  Kapaktaki prolapsusa sebep olan bölüme kapağın asıcı elamanı olan korda yapılarının fonksiyonunu gören özel bir malzeme ile  neokord implantasyonu yapıldı. Son olarak da kapağın annulus bölgesinin sabitlemek için ring annüloplasti uygulaması yapıldı. Kalp kaçağının su testi ile kontrolünde kaçağının tamamen ortadan kalktığının görülmesi üzerine cerrahi işlem sonlandırıldı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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