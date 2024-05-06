  • Haberler
  • Gündem
  • 12 Mart darbecileri tarafından idam edilen 3 genç Kayseri'de anıldı

12 Mart darbecileri tarafından idam edilen 3 genç Kayseri'de anıldı

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 12 Mart darbecileri tarafından idam edilişlerinin 52'nci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında bir grup tarafından anıldı.

12 Mart darbecileri tarafından idam edilen 3 genç Kayseri'de anıldı
Kayseri GündemEditör

EMEP Kayseri İl Örgütü ve Kayseri Emek Gençliği, 12 Mart Muhtırasından sonra darbeciler tarafından idam edilen  Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 52. Yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yaparak andılar.

EMEP'li küçük bir grup tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan pankart üzerinde Filistin Bayrağının olması ve Filistin Halkının Yayındayız sloganının yazması dikkat çekti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Fikirler bu atölyeden çıkacak
Fikirler bu atölyeden çıkacak
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Anadolu Üniversiteleri tanıtım fuarı AGÜ'de yapıldı
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
Gönüllü Kuruluşlar istişare toplantısında bir araya geldi
1972'de İdam edilen Kayserili genç
1972'de İdam edilen Kayserili genç
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Sünger üreten işletmede çıkan yangın söndürüldü
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi
Göstermelik, 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na yoğun ilgi