12 Mart darbecileri tarafından idam edilen 3 genç Kayseri'de anıldı

EMEP Kayseri İl Örgütü ve Kayseri Emek Gençliği, 12 Mart Muhtırasından sonra darbeciler tarafından idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idam edilişlerinin 52. Yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yaparak andılar.

EMEP'li küçük bir grup tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açılan pankart üzerinde Filistin Bayrağının olması ve Filistin Halkının Yayındayız sloganının yazması dikkat çekti.