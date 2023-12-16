12 yaşındaki çocuğu yaralayan şüpheliler yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı.
- 16.12.2023 23:55
- Güncelleme: 17.12.2023 10:23
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yaralanması olayına karışan şüpheliler yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre içerisinde otomobilden dışarı doğru tüfekle açılan ateş sonucu 12 yaşındaki A.T., yaralandı. A.T. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınırken, olayın ardından çalışma başlatan polis şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İHA
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