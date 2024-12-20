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12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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