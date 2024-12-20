12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan ortak çalışmalar neticesinde; Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.(56) yakalanarak cezaevine teslim edildi.