121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi
Kayseri'de Jandarma KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda M.V. isimli şahıs yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan, 121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Kocasinan İlçesi Şeker Mahallesinde M.V. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Bu kapsamda piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan, 121 adet kaçak faturasız akıllı saat ele geçirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.