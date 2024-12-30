3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üç aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi’nde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kazanın meydana geldiği anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı