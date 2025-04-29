13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde Hakkında dolandırıcılık suçundan toplam 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.(25) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında dolandırıcılık suçundan toplam 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç.(25) yakalanarak cezaevine teslim edildi.