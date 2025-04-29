33 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K(53) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K(53) saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.