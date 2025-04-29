  • Haberler
  • Asayiş
  • 33 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari yakalandı

33 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K(53) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

33 yıl hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K(53) saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri MTTB 'Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan' Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi
Kayseri MTTB "Mavi Gözyaşı Doğu Türkistan" Konferansı ve Sergisi Gerçekleştirdi
Ayşe Böhürler: 'Türkiye Yapay Zekâ ve Teknolojide Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyor'
Ayşe Böhürler: “Türkiye Yapay Zekâ ve Teknolojide Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyor”
AFAD İl Müdürü Genç: 'Deprem tedbirleri alınmadığında, istenmeyen davranışlar ortaya çıkıyor'
AFAD İl Müdürü Genç: “Deprem tedbirleri alınmadığında, istenmeyen davranışlar ortaya çıkıyor”
Elitaş'ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı
Elitaş’ın yardımcılığına İzzet Buzkan atandı
İmam Hatipliler ringlerde ter döktü
İmam Hatipliler ringlerde ter döktü
Milletvekili Baki Ersoy'dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
Milletvekili Baki Ersoy’dan Trafik Güvenliği İçin Yeni Kanun Teklifi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!