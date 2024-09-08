134 okulda 320 bin öğrenci yeni eğitim dönemine hazır

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri’nin yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu söyleyerek Maarif Modeli kapsamında “Eğitimde yeni bir çağ başlıyor” sloganı ile 2024-2025 eğitim öğretim yılının birçok yeniliklerle beraber başlayacağını belirtti.

Kayseri’de 320 öğrenci bin 134 okulda yeni eğitim öğretim yılına başlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri’nin yeni döneme hazır olduğunu söyleyerek, “Kayseri’mizde 2024-2025 eğitim öğretim yılında huzurla başlamış olacağız. İlimiz genelinde bin 134 okulumuzda 320 bin öğrencimiz 13 bin 650 sınıfta eğitim öğretime başlamış olacaklar. Bu süreçte öğrencilerimize 23 bin öğretmenimiz ışık olacak ve rehberlik yapacaklar. Bu anlamda Kayseri eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim yılının ilimizde sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, verimli ve başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için elimizden gelen tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. “Yeni öğretim yılına hep beraber hazırız” demenin huzuru içerisinde olduğumu ifade ediyorum” dedi.

“Birçok yenilik ile başlayacak”

2024-2025 eğitim öğretim yılının birçok yeniliklerle beraber başlayacağının altını çizen Esen, “Bunun en başında yer alan konusu, bu eğitim yılı bir önceki yıldan çok daha farklı olarak adeta ’eğitimde yeni bir sayfa açıyoruz’ desek cümlenin anlamı yerine gelmiş olur. Çünkü bakanlığımızın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çok titizlikle çalıştığı bir sistemle eğitim öğretime başlıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adını verdiğimiz bir sistemle. ’Neden Türkiye Yüzyılı, neden Maarif Modeli’ diyecek olursak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 100 yaşını tamamladı. Artık üzerinden 1 asır geçmiş köklü bir devlete dönüştük. Zaten milletimiz bin yıllık bir devlet geçmişine sahip millet. Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 100 yılını tamamladı. Yeni yüzyıla başlarken genç Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 100 yılı geride bırakmanın onuru ve gururuyla yeni bir eğitim modeliyle döneme başlıyor. Maarif Modeli de bizim kendimize özgü, kendi insanımızın zekasının ve bakışının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Topluma bakış açısının bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Toplumu algılama biçiminin, eğitimin nasıl yönetilmesi ve yönlendirmesi gerektiğini ifade eden bir anlayışla yeni bir model yazmış olduk. İşte bu model çocuğumuzu yeniden tanımlamaya çalışan, insanı bütüncül olarak ruh ve beden bütünlüğü ile ele alan, kendisini bilmesini sağlayan bir sistem. İşte biz bu sistemin tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayseri’mizde de anlaşılabilmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

“Eğitimlerimizi tamamladık”

İlçelerde ve kent merkezinde yönetici eğitimlerinin tamamladığını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Esen, “160 formatör öğretmenimiz ile birlikte bu eğitimleri tamamladık. Bu hafta içerisinde de 1, 5 ve 9’uncu sınıfta derse girecek olan öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Süreç dinamik bir süreç. Sadece 1 haftada geçiştirilebilecek bir süreç değil. Maarif modelini sadece okulun ve okul ortamının gündeminin dışında toplumun ve ailenin gündemine taşımak bizim en temel görevlerimizden birisidir. Onun için ilimizin ana arterlerindeki billboardlar ve dijital panolarda ’Yeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlıyor’ vurgusunu özellikle işlemeye çalıştık. Tüm toplumu bu konuda haberdar etmeye çalıştık. Sadece okulun ve öğretmen odalarının farkındalığı değil, aynı zamanda toplumun farkındalığının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü eğitim bir eko sistem ile çalışır ve toplum bu eko sistemin en önemli parçasıdır” ifadelerini kullandı.