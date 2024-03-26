15 metrelik kuyuya düşen inek, 3 saatte kurtarıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren başarılı çalışması ile kurtarıldı.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren başarılı çalışması ile kurtarıldı.
Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi’nde besici Osman Saban, bir ineğinin 15 metrelik kuyuya düşmesi sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. Kuyuda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik çalışma ile kurtarılarak hayvan sahibi Saban’a teslim edildi.
Besici Saban, itfaiyenin başarılı çalışması sonrasında Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.