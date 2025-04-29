15 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada yaralanan 15 yaşındaki M.C. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

15 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

 

Kayseri’de iddiaya göre İldem-Gesi yolu üzerinde; cenazeden eve dönmekte olan araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Araçta bulunan 15 yaşındaki M.C. kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
M.C.’nin cenazesi ise öğle namazını müteakip Hulusi Akar camiinden kaldırılacak.

Haber Merkezi

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