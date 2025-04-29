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Akaryakıt istasyonunda tehlikeli driftin bedeli ağır oldu: sürücüye ceza yağdı

Kayseri Erkilet'te akaryakıt istasyonunda drift atan ve bekçilerin müdahale ettiği araç sürücüsüne 50 bin 726 lira cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç trafikten men edildi ve araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Akaryakıt istasyonunda tehlikeli driftin bedeli ağır oldu: sürücüye ceza yağdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Benzin istasyonunda drift atan sürücüye bekçiler tarafından müdahale edildi" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; araç tespit edildi ve sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 50 bin 726 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine  2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi ve araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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