Akaryakıt istasyonunda tehlikeli driftin bedeli ağır oldu: sürücüye ceza yağdı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Benzin istasyonunda drift atan sürücüye bekçiler tarafından müdahale edildi" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; araç tespit edildi ve sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 50 bin 726 lira cezai işlem uyguladı.

Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi ve araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.