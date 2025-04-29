Akaryakıt istasyonunda tehlikeli driftin bedeli ağır oldu: sürücüye ceza yağdı
Kayseri Erkilet'te akaryakıt istasyonunda drift atan ve bekçilerin müdahale ettiği araç sürücüsüne 50 bin 726 lira cezai işlem uygulanarak, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca araç trafikten men edildi ve araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Benzin istasyonunda drift atan sürücüye bekçiler tarafından müdahale edildi" konulu paylaşım ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; araç tespit edildi ve sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 50 bin 726 lira cezai işlem uyguladı.
Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi ve araç sürücüsü hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.