15 yaşındaki gence çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan acılı anne duruşmada gözyaşlarına boğuldu.

15 yaşındaki gence çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan acılı anne duruşmada gözyaşlarına boğuldu.

Melikgazi’de 15 yaşındaki çocuğun otomobil çarpması sebebiyle hayatını kaybettiği kazada sürücü ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık F.B., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ifade veren Sanık F.B., "Olay esnasında hızım 55-60 civarındaydı. Çok hızlı değildim. Çocuğu görmemle çarpmam bir oldu. Olay saniyelik gelişti. Frene bastım, manevra yaptım ama kazayı önleyemedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben böyle olmasını istemezdim” şeklinde konuştu. Müşteki baba M.S. ise, “İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ben sanığın cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Acılı anne salonda fenalık geçirdi

Öte yandan duruşmayı takip eden gencin annesi H.S. ise, sanık F.B.’nin ifade verdiği sırada fenalaştı. Mahkeme heyeti duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Olay

26 Nisan’da Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 AHL 353 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü F.B., yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet S.’ye çarptı. Hastaneye kaldırılan M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan bir gün sonra hayatını kaybetti.

15 yaşındaki gence çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında
15 yaşındaki gence çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında
15 yaşındaki gence çarparak ölümüne sebep olan sanık hakim karşısında
İHA
Kayseri Gündem

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