Anadolu Üniversiteler Birliği Fuarları AGÜ'de başlıyor

Anadolu Üniversiteler Birliği’nin (AÜB) düzenlediği Üniversite Tanıtım Fuarlarının bu yıl ilki, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü’nde yapılacak. Lise öğrencileri, 6 Mayıs Pazartesi günü düzenlenecek fuarda üniversite yaşamı, bölümler ve kariyer olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecek.

AGÜ Sergi Salonunda gerçekleştirilecek fuar, 09.00’da yapılacak açılış töreni ile başlayıp, tüm gün devam edecek. Fuarda, lise öğrencileri, katılımcı üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek üniversiteler, bölümler ve meslekler ve üniversitelerin sağladığı olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecek. Fuarda ayrıca, öğrencilere gelecek planlamaları konusunda rehberlik etme fırsatı da sunulacak.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz bu fuarın, gençlerimizin geleceklerini planlama sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirterek, “Fuarda öğrenciler bölümleri meslekler, üniversite tercihleri ile ilgili açılacak stantlarda akademisyenlerden detaylı bilgileri edinebilecek. Fuarda, Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteleri tanıma fırsatı da bulacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz, tüm lise öğrencilerini, aileleriyle birlikte fuara katılmaya davet etti.