15 yaşındaki Melike sanayinin tek kadın çalışanı oldu

Kayseri’de ağabeyinin yanında çırak olarak 6 buçuk ay önce mesleğe başlayan Forklift kullanan Melike İnan (15), sanayinin tek kadın çalışanı olarak iş makinası bakım onarımı yapıyor. Ağabeyinin mesleğini yapmak için çok hevesli olduğunu söyleyen Melike, “Melike İnan: “Bu işi yapmak için çok hevesliydim. Ağabeyim de zaten iş yerini yeni açmıştı. İlk başta bana kızmıştı. Daha sonra beni kırmadı. Yanına aldı. Birlikte çalışıyoruz şuan. Burada forklift sürüyorum. Bakım yapıyoruz, bazen ağabeyimle gidiyoruz. Filtre değiştiriyorum abime yardım ediyorum. Bu işin zorlukları oluyor. Her yerim yağ oluyor ama yağ olmasını çok seviyorum. Burada çalıştığım için çok mutluyum. Beni görenlerin tepkisi çok farklı oluyor. Burada nasıl çalışıyorsun diyorlar. Benim hayalimdi hayallerimi gerçekleştirdim. Çok eğlenceli. Buraya başlayalı 6 buçuk ay oldu. İlk geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Elim ayağıma dolaşıyordu ama şuan sanayici gibiyim” ifadelerini kullandı.

AĞABEY ONUR İNAN: ‘SANAYİDE ARTIK HANIM VE BEY DİYORLAR’

Ağabey Onur İnan (27) ise kız kardeşi ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, kadınların da bu sektörde iş yapabileceğini vurguladı. Ağabey İnan: “İş yerimi açtığımda çırak bulamadım. Çırak bulamayınca kardeşime söyledim gel bir deneyelim dedim. Birlikte birkaç kez makinaları söktük taktık ve oldu. Servise çıktığım zamanlarda dükkanın açık durması lazım. Ben olmayınca işleri Melike yapıyor. Ben memnunum. Bütün kadınların da bu sektörde çalışmasını isterim. Kadınlar sanayiye geldiğinde bir kadınla muhatap olurlarsa daha iyi olabilir. Bizim zamanımızda çıraklık farklıydı bizim ustalarımız bize öğretmedi kendimiz öğrendik. Ben de kendi kardeşime öğretiyorum. Sabah işe geldiğimizde kardeşime “Melike Usta hoş geldiniz” diyorlar. Sanayide çalışanlar artık daha dikkatli konuşuyor. “Hanım, Bey” diyorlar. Ben Melike’den memnunum usta olmasını isterim” diye konuştu.