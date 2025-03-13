Alperen Ocakları çadırında 200 kişi iftar yapıyor

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Dirmen, Yoğunburç’ta tek iftar çadırının kendilerine ait olduğunu ve günlük olarak yaklaşık 200 kişiye ulaştıklarını belirtti.

Dirmen, “Ramazan ayı içerisinde Yoğunburç tarafında Şehit Muhsin Yazıcıoğlu iftar çadırı kurduk. Sandalye kapasitemiz 150 ama günlük olarak ortalama 180 kişiye yemek veriyoruz, kimse eli boş dönmüyor. Oradaki insanların tebessümünü görünce daha da şevkle çalışıyoruz. Kayseri’de o bölgede çadır tek bir tane var; o da bizim. Eleştiri olmuyor vatandaşlar memnun oluyor, kaliteli hizmet sunuyoruz. Organizasyonunu yaptığımız şirket denetimini gerçekleştiriliyor. Hijyen konusunda da gerekenler yapılıyor. Vatandaş da bunu görünce gönül rahatlığıyla sıraya girip yemeğini alıyor. Daha iyisi tabi ki olabilir ancak bütçe meselesi. Eleştiri almıyoruz çok şükür. İftar çadırının arge çalışmasını yaparken de finans noktasında zorlanacağız zannettik ancak iyi bir çalışma ile birçok kardeşimize ulaştık” diye konuştu.