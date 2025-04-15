15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y.(37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.