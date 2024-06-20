16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki kız, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki kız, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yamaçtan yuvarlanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi’nde yabancı uyruklu Ş.J. (16) adlı kız, bulunduğu yamaçtan yaklaşık 30 metre aşağıya yuvarlandı. Kız çocuğu yaralanırken, olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Ş.J. bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı kız olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
16 yaşındaki kız 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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