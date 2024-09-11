16 yaşındaki sürücüye ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada küçük yaşta bir çocuğun araç kullandığına dair paylaşım üzerine inceleme başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 16 yaşındaki sürücü ve sürücünün kullandığı 06 ABT 836 plakalı araç tespit edilerek sürücü H.B.'ye 12 bin 977 lira, araç sahibi olduğu tespit edilen M.S.'ye ise küçük yaşta çocuğa araç kullandırmaktan dolayı 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 25 bin 954 lira para cezası uygulandı.