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AGD Konferansında Filistin Direniş Cephesi konuşulacak

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi, 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 19.30'da Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda 'Direniş Cephesi, Medya ve Manipülasyon' başlıklı konferans düzenleyecek. 

AGD Konferansında Filistin Direniş Cephesi konuşulacak

AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “Konferansın ana konuşmacısı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Gültekin hocamız medya dünyasının manipülasyon araçları ve toplumsal direniş üzerine önemli değerlendirmelerde bulunacak. Sayın Gültekin, modern medyanın kitleler üzerindeki etkilerini, algı yönetimi yöntemlerini ve bu etkilere karşı direnme stratejilerini katılımcılarla paylaşacak. Programda özellikle gençlerin medya okuryazarlığını artırmasını ve toplumun bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.” dedi. 
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, bu önemli etkinlikle toplumda medya ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Dernek yetkilileri, tüm Kayserili vatandaşları etkinliğe katılmaya davet ederek, bu tür programların toplumsal bilinci artırmada büyük rol oynadığını vurguladı.

AGD Konferansında Filistin Direniş Cephesi konuşulacak

Haber Merkezi

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