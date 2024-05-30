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16 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A.’nın (28) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler; şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.A., cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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