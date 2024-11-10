17 kırsal mahalleye 50 bin metrekarelik kilitli parke yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 17 mahallede 50 bin metrekare stabilize yolu kilitli parke ile yenileyerek, kırsal ulaşımı rahatlattı. Kilitli parke üretimi Büyükşehir tesislerinde yapılarak ekonomiye katkı sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşım konforunu artırmak için yatırımlarını devam ederek, stabilize yolları kilitli parke ile kapladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, 17 kırsal mahallede yaklaşık 50 bin metrekare stabilize yol, kilitli parke ile kaplanarak, bölgedeki ulaşım kolaylaştırıldı. Bu projede kullanılan 30 bin metrekarelik parke, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gülveren Kilitli Parke üretim tesislerinde üretilerek, hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir tasarruf sağlandı.

Kırsal mahallelerdeki vatandaşlar, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.