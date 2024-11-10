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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır
Kayseri GündemEditör

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk’ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk’ü tamamen yok sayanlar da Gazi’nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır."

İHA
Kayseri Gündem

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