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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk'ü tamamen yok sayanlar da Gazi'nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atatürk’ü putlaştırmak isteyenler kadar Atatürk’ü tamamen yok sayanlar da Gazi’nin milletimizin gönlündeki yerini sarsamayacaktır."