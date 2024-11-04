17 Uyuşturucu operasyonunda 51 kişiye işlem yapıldı: 10 kişi tutuklandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen 17 operasyon kapsamında 51 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 10 şahıs kişi Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gerçekleştirilen 17 operasyon kapsamında 51 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılıp 10 şahıs kişi Adli Makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Operasyonlar neticesinde; 424,97 gram narkotik madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.