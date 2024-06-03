170 kovan arı, yağışta telef oldu

Kayseri’nin Bünyan yolu üzerinde Ağırnas Mahallesi’nde yaklaşık 45 yıldır arıcılık yapan Ahmet Erdal, daha önce karşılaşmadığı bir durum yaşadı. Geçtiğimiz cuma günü yağan sert yağışlarda tarlasında bulunan yaklaşık 170 kovan arısıyla yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Erdal’ın yağış henüz sertleşmemişken durumu fark ettiği gürüldü. Aniden artan yağışla beraber kendini kapalı bir yere atan Erdal’ın tarlada bulunan 170 kovan arısı ise yağışa yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından arı kovanlarına bakmaya giden Erdal, arılarının telef olduğunu gördü. Arıcılık işiyle uğraşan Ahmet Erdal, kurtarabildiği arılarını başka kovanlara taşıdı.