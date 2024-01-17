1966 Turanspor Onursal Başkanı Kılınç: 'Oynadığımız futbolun karşılığını alıyoruz'

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından 1966 Turanspor'un Onursal Başkanı Sedat Kılınç, Kayserigücü FK karşısında alınan puanın olumlu olduğunu söyledi.

1966 Turanspor Onursal Başkanı Kılınç: 'Oynadığımız futbolun karşılığını alıyoruz'
Kayseri GündemEditör

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından 1966 Turanspor’un Onursal Başkanı Sedat Kılınç, Kayserigücü FK karşısında alınan puanın olumlu olduğunu söyledi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu’nda mücadele veren 1966 Turanspor’un Onursal Başkanı Sedat Kılınç, Kayserigücü FK ile berabere kalarak hanesine 1 puan yazdıran takımının performansını değerlendirdi. Galibiyet adına mücadele edilmesine rağmen alınan 1 puanın öneminden söz eden Sedat Kılınç, amatör spora desteğin önemli olduğunu söyledi.

Sedat Kılınç, "1966 Turanspor camiasına ve amatöre destek veren birisi ve kurum olarak, bundan sonra ine amatör kulüplerin yanında olmayı hedef seçtik. 1966 Turanspor’un Kayserigücü FK karşısında sergilediği futbol gerçekten takdire şayan. 2-3 pozisyonumuz vardı. Gol yapabilsek kazanabilirdik. Ancak 0-0 berabere kalarak 1 puan aldık. 1 puanda son derece önemli. Takımımıza, yönetim ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

1966 Turanspor Onursal Başkanı Kılınç: 'Oynadığımız futbolun karşılığını alıyoruz'
İHA
Kayseri Gündem

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