2 aracın birbirine girdiği kazada yaralılardan biri yaşamını yitirdi

 Kayseri'de sabah saatlerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan F.K., (38) yaşamını yitirdi. 

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  • 30.06.2023 03:07
  • Güncelleme: 30.06.2023 03:07
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2 aracın birbirine girdiği kazada yaralılardan biri yaşamını yitirdi

Kaza, sabah saat 11:00 sularında Kayseri-Sivas Karayolu Yeşilyurt Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan çalışmak için Kayseri'ye gelen tarım işçilerini taşıyan A.K. yönetimindeki 06 PFR 17 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 38 AAH 211 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan F.K., (38) yaşamını yitirdi. F.K.’nın Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik önüne gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kamyonetin sürücüsü  gözaltına alındı.

1ha

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