Kayserispor’da transfer yasağının kalkması için bayram sonu bekleniyor

Borçları nedeniyle transfer tahtası kapanan Kayserispor’da yasağın bayram sonrası kalkması bekleniyor. Teknik direktör Çağdaş Atan’ın başkandan bayramdan önce kalkacağı hakkında söz aldığını açıklamasına rağmen yasak kalkmadı. Bayram öncesi TFF Genel Kurulu için Ankara’da bulunan Başkan Ali Çamlı transfer yasağının kalkmasının önünde 7,2 milyon Euro olduğunu açıklamıştı. Yaz transfer dönemi başlarken Kayserispor’da 2023–2024 sezonu öncesi 9 futbolcunun da sözleşmesi sona erdi.