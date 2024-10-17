2 bin 300 rakımda uluslararası tenis turnuvası

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası, Erciyes’in 2 bin 300 metre rakımına yapılan tenis kortlarında devam ediyor.

Kayak sezonunda milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yapılan yatırımlar ile kayağın yanında sporun da merkezi oldu. Erciyes Kayak Merkezi’ni yaz aylarında da sporcuların gözdesi haline getirecek projelerden biri olan 12 adet tenis kortundan oluşan tesis, tenis tutkunlarını ağırlamaya başladı. Dağın 2 bin 600 rakımına yapılan tenis kortlarında da Uluslararası Tenis Federasyonu öncülüğünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Tenis Turnuvası düzenleniyor. 26 ülkeden 300’ün üzerinde sporcunun katıldığı Dünya Tenis Turnuvası ile tenis kortları da hizmete girmiş oldu.

"Yüksek İrtifa Kamp Merkezi doğal doping görevi görüyor"

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes’in sporunda merkezi olduğunu söyleyerek, "Yüksek İrtifa Kamp Merkezi doğal doping görevi görüyor. Sporcuların alyuvar sayıları artıyor. Oksijen tutma kapasiteleri artınca da performansları ve kondisyonları artıyor. Burada da 2 tane oteli bulunan özel bir yatırımcımız; kışın Antalya’da çok yoğun bir tenis kampları düzenliyorlar. Kendileri buraya da 12 tane nizami ve turnuva oynanabilecek ölçülerde tenis kortu yaptı. Büyükşehir Belediyemizin kasasından 1 TL çıkmadan 12 tane tenis kortunu da Erciyesimize kazandırmış olduk. Erciyes bir spor branşı daha kazanmış oldu. Onlar büyük bir akademi, milli sporcularımızı yetiştiriyorlar. Birçok yerli ve yabancı sporcuya ev sahipliği yapıyorlar. Kışın Antalya’da sürdürdükleri operasyonu yazında Erciyes’te sürdürecekler. Çünkü buranın havası serin ve rakımı yüksek. Bu nedenle oyuncuların performansları artıyor. O nedenle ben yatırımcılarımıza çok teşekkür ediyor. Şu anda da bir turnuva devam ediyor. Bu turnuva Uluslararası Tenis Federasyonu’nun ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun onayladığı bir turnuva. Güzel de para ödülleri var. Dünyada ilk 500’e girmiş ve hala o sıralamada bulunan oyuncularımız var. Ben Erciyes’te spor dallarının gittikçe artacağını ve Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin sporcularımızın yurt dışına gitmeden performanslarını artıracakları bir merkez olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.