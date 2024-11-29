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  • 2 grup arasındaki alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 yaralı

2 grup arasındaki alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

2 grup arasındaki alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.G. yanındaki silahla ateş açarken, kurşunların isabet ettiği H.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.G. de gözaltına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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