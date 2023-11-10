2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

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  • 10.11.2023 22:16
  • Güncelleme: 11.11.2023 00:34
2 katlı müstakil ev yangında kül oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil bir ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yanan ev de kullanılamaz hale geldi. Yanan evde kimsenin olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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