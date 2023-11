İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmalarında sezon sonuna gelindi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor" dedi.

İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi, Köy İçi mevkiinde büyükşehir belediyesinin desteği ve Kayseri Müze Müdürlüğü başkanlığındaki arkeolojik kazıda sezon sonuna gelindi. Açığa çıkartılan mozaiklerin çok nitelikli olduğuna dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "İncesu ilçesi Örenşehir mahallemizde bu çalışmaların yapıldığı alanda müzemiz tarafından yapılan çalışmalarda daha önce mozaik kalıntılara rastlanmıştı. 3 yıl önce burada Kayseri büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Müze Müdürlüğümüz başkanlığında sürekli olan kazıyı başlattık. Bu kazılarda da ilk bulunan alanlardan itibaren çeşitli noktalar açığa çıkartıldı. Her yıl da daha da genişleyerek büyüyor. İlk baktığımız dönemlerde 300 metrekareydi, son dönemde 600 metrekareye kadar mozaik tabanların ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık şu anda 4 bin metrekareye kadar alan açığa çıkartıldı. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde buranın 4. yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık ancak 3. yüzyıla inen verilerle ve bunun dışında da daha sonraki dönemlerde de kullanılan verilere ulaşıldı. Binaya baktığınız zaman taban mozaiklerinin gerçekten işçilik olarak çok kaliteli ve nitelikli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Bir tarafta kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazı bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar da açığa çıkartıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler mevcut. Kayseri medeniyetler şehri. Gerçekten Kayserimizin her noktasında farklı medeniyetlerin izlerini görüyoruz. Kültepe’ye baktığımız zaman 7 bin yıllık tarihe ulaşıyoruz. Onun dışında farklı medeniyetlerin izlerini şehrimizin birçok noktasında görüyoruz ki şuanda bulunduğumuz noktada yine farklı bir medeniyetin izlerini yansıtıyor. Çok nitelikli buradaki mozaikler" dedi.

"İç Anadolu Bölgesi’nde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerini görmüyoruz"

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Bizans Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Can Erpek, dönemin bir üst düzey yöneticilerinden birinin konutuna ulaşmış olabileceklerini kaydederek, "Müze Başkanlığımızca 2021 yılından beri kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kazı çalışmalarında ilk etapta 4. yüzyıl olarak düşündüğümüz ilk inşa evresinin 3. yüzyıla kadar indiğini söylememiz mümkün. Yapacağımız çalışmalarla Roma Dönemi içerisinde belki daha erken bir döneme tarihlendiğine dair verilere de ulaşabiliriz. 3. yüzyılda kullanılmaya başlanmış şuandaki verilerle fakat arkeolojik verilerle değerlendirdiğimizde 6. yüzyıla dair verilerimiz var. Bizans dönemi içerisinde yapı kullanılmaya devam ediyor ve ardından Türk İslam Dönemi içerisinde de kullanılmaya devam edilmiş. Çok geniş bir alana yayılmış üst düzey, yaklaşık 33 tane mekanın olduğu bir konuttan bahsediyoruz. Bu konutun henüz sınırlarına ulaşmış değiliz. Gelecek sene devam edecek kazı çalışmalarımızla şuandaki konutun daha da genişleyeceğini öngörüyoruz. Oldukça değerli taban mozaiklerine sahip. Kapadokya ve İç Anadolu Bölgesi’nde düşündüğümüzde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerini görmüyoruz. Bu açıdan önemli. Bir başka önemi de yazıtlardan yola çıkarak değerlendirme yapabiliriz. Kapadokya Bölgesi’nde roma ve Bizans Dönemi içerisinde yoğun olarak imparatorluk mülklerinin olduğunu biliyoruz. Bu yazıtlarda ’Hyakinthos’ ismiyle karşılaşıyoruz. Hyakinthos’un bölgenin yöneticilerinden, idarecilerinden olduğunu değerlendiriyoruz. Kaynakları inceliyoruz. Verilere ulaştıkça da bölgede önemli bir üst düzey yöneticilerinin birinin konutuna ulaşmış olabiliriz. Bu açıdan da çok önemli. Bölgede imparatorluk mülklerinde görevli yöneticilerinin isimlerini biliyoruz ama bu güne kadar böyle bir konuta ulaşılmış değildi. Örenşehir’deki bu kazılarla bir üst düzey yöneticinin konutuna ulaşmış olabiliriz. Kazı çalışmalarına gelecek yıl devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi olduğunu ifade etti. Kayseri’nin 6 bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiğini ve belediye olarak bu çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Kayseri’den söz ediyoruz. Açık hava müzesi olarak değerlendirilen bir Kayseri’den söz ediyoruz. Biz de her alanda olduğu gibi her işi kendi işimiz kabul ederek İl Kültür Müdürlüğümüzle ve değerli hocalarımızla işbirliği halinde tam 6 yerde kazı yapıyoruz. Bunlar fosille ilgili çalışmalar, Kültepe-Kaniş-Karum ile ilgili çalışmalar, mozaik çalışmaları, Keykubadiye Sarayı çalışmaları, Seyyid Burhanettin Türbesi’nin oradaki çalışmalar gibi 6 yerde belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın her isteğine sıcak bakarak çalışma yapıyoruz. Amacımız bu kültürel zenginliklerin açığa çıkması, insanlığın yararına sunulması ve bilimsel olarak Kayseri’mizin olumlu anılması. Buradaki mozaiklerle ilgili bilir kişiler, yüksek düzeyde bir konut yapısı olduğu, 300 metrekare ile başlayıp 600 metrekareye çıkan ama 5 bin metrekareye kadar yayılacak olan bir değerimizi Kayseri’ye kazandıracağız. Sezon sonuna geldik. İnşallah şimdi üzerlerini örtüp önümüzdeki sezon devam ederek daha verimli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.