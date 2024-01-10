2 kişinin yakalandığı operasyonda 272 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.S.B. ve K.M.O.’nun adresleri tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese yapılan operasyon sonucunda E.S.B. ve K.M.O. yakalandı, yapılan aramalarda bir parça halinde 272 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilere ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adli işlem yapıldı.